«Если брать непосредственно футбол, я считаю, что за последние два года уровень РПЛ вырос: команды стали более равными, нет такого, чтобы одна-две команды выделялись, а остальные были слабыми. Также в лигу приехало много талантливых игроков.
Что касается немного негативных моментов, я могу сказать, что в России не так сильно развита околофутбольная составляющая, культура боления. Да, люди всё больше ходят и поддерживают команды, внимание в медиа растет, но давления извне должно быть больше, чтобы игроки всегда находились в тонусе», — заявил Лаксальт Metaratings.
Диего Лаксальт, уругвайский полузащитник, присоединился к московскому «Динамо» в 2021 году, перейдя из «Милана» за 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне он уже успел провести 13 матчей за бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2026 года. По оценкам портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 32-летнего полузащитника составляет 2,8 миллиона евро.
После 19 туров в Российской Премьер-Лиге «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 36 очков.
Лаксальт: уровень РПЛ вырос, но в России не так сильно развита культура боления
Полузащитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился своим мнением об уровне Российской Премьер-Лиги и культуре боления в стране.
Фото: ФК "Динамо"