"За кого буду болеть в чемпионской гонке? За "Крылья Советов", - приводит слова Сергеева "РБ Спорт".
Напомним, нападающий Иван Сергеев вернулся в "Крылья Советов", за которые выступал с 2020 по 2021 год, в сентябре прошлого года. В составе "Зенита" форвард трижды становился чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также выигрывал Кубок страны.
В этом сезоне 29-летний футболист провел за самарскую команду 14 матчей, забил три гола и сделал один ассист.
Сергеев: в чемпионской гонке буду болеть за "Крылья Советов"
Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев рассказал, за кого будет переживать в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"