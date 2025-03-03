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Сергеев: в чемпионской гонке буду болеть за "Крылья Советов"

Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев рассказал, за кого будет переживать в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"За кого буду болеть в чемпионской гонке? За "Крылья Советов", - приводит слова Сергеева "РБ Спорт".

Напомним, нападающий Иван Сергеев вернулся в "Крылья Советов", за которые выступал с 2020 по 2021 год, в сентябре прошлого года. В составе "Зенита" форвард трижды становился чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также выигрывал Кубок страны.

В этом сезоне 29-летний футболист провел за самарскую команду 14 матчей, забил три гола и сделал один ассист.

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