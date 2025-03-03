"После того, как он ушел из "Ростова" за три дня до начала чемпионата, я думаю, что это из-за проверок. Сейчас идут финансовые проверки. Он боится, что к нему могут быть претензии, и запачкается имя главного тренера сборной России. Думаю, что это возможно и произойдет", - приводит слова Селюка "Спорт День за Днем".
Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов" 25 февраля. Со слов 56-летнего специалиста, ему необходимо сконцентрироваться на работе в сборной России, которую он возглавляет, а также взять паузу после трёх лет совмещения работы в профессиональном клубе и в национальной команде. Вместо Карпина главным тренером "Ростова" был назначен Джонатан Альба, который ранее в команде трудился аналитиком.
Агент Селюк: Карпин ушёл из "Ростова" из-за финансовых проверок
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением, почему Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"