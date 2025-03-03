"Думаю, они должны найти ему замену. У них, на мой взгляд, в последнее время хорошо играл марокканец (Эль-Мехди Маухуб). Один игрок, если это не Лео Месси, не играет особо большую роль. "Динамо" как было претендентом на самые высокие места, так и остается. У них сбалансированная команда, и, на мой взгляд, они до последнего будут бороться", - приводит слова Сёмина "РИА Новости".
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму 2 марта в первом тайме выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с "Ростовом". По итогам проведенного обследования у 22-летнего форварда сборной России было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена, что требует оперативного вмешательства.
Предварительно, сроки восстановления футболиста после проведенной операции будут составлять порядка 6 месяцев.
"Это не Лео Месси". Сёмин оценил, как травма Тюкавина скажется на перспективах "Динамо"
Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился своим мнением, как на московском "Динамо" скажется травма нападающего команды Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо" Москва