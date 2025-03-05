— Насколько серьезная проблема для "Динамо" травма крестообразной связки у Тюкавина? Конечно, это для них потеря. Он всё-таки бомбардир. И много внимания на себя отвлекал. С другой стороны, сейчас будет возможность проявить себя у тех ребят, которые теперь будут выходить вместо него. Посмотрим, получится у них или нет. И тогда будут ответы на все вопросы. Сейчас сложно это сказать. Чтобы знать ответ на этот вопрос, надо все время работать с этими футболистами. Косте скорейшего выздоровления! Без него "Динамо" будет тяжело.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Силкин: Тюкавину скорейшего выздоровления! Без него "Динамо" будет тяжело. Это потеря для них
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин поделился с Rusfootball.info мыслями по поводу травмы форварда московской команды Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"