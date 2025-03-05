- Накопилась усталость. Не от одной игры, не от одного месяца, а от последних трех лет. В декабре я обозначил руководству "Ростова": нужна, скажем так, пауза. По итогам разговора решили: идём в отпуск, отдыхаем, потом начнутся сборы, а там посмотрим. В январе едем на сборы. И я понимаю: нет, не передохну тут. Не могу больше. Обозначил ещё раз. Сели, поговорили. Объяснил, что не будет ничего хорошего для команды, если не смогу дать ей эмоцию. Я уже не знал, откуда ее брать! "Хорошо", - сказал президент. Арташес Владимирович меня понял. ...Просьбу клуба доработать до окончания предсезонного сбора я выполнил, - передаёт слова Карпина "РБ Спорт".
56-летний Валерий Карпин занял пост главного тренера "Ростова" в декабре 2017 года. В августе 2021 года специалист покинул клуб в связи с переходом на аналогичную должность в сборной России, но уже в марте 2022 года вернулся к жёлто-синим на правах совмещения с национальной командой. 25 февраля, за 5 дней до рестарта "Ростова" в весенней части сезона Российской премьер-лиги, было официально объявлено об уходе Карпина из клуба. Новым главным тренером дончан стал испанец Джонатан Альба, который ранее занимал в штабе Карпина должность тренера-аналитика.
2 марта в первом матче под руководством Альбы "Ростов" сыграл на своём поле вничью с московским "Динамо" (1:1), владея значительным игровым преимуществом.
С февраля 2022 года "Ростов" не имеет возможности пользоваться местным аэропортом в связи с его закрытием для гражданского авиасообщения, на выезды команда отправляется поездом, автобусом или через работающие аэропорты соседних регионов.
Карпин подробно рассказал о причинах решения уйти из "Ростова"
Экс-главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, как к нему пришло решение о необходимости покинуть клуб.
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