Бубнов: если бы не удаление, "Оренбург" мог не проиграть "Спартаку". С прямыми конкурентами шансы будут

- Если бы удаления не произошло, то, возможно, да. Когда пропускаешь, а потом еще и удаление, то шансов, конечно, мало. Но в целом хороший матч команда провела, функционально готовы, во встречах с прямыми конкурентами шансы, думаю, будут.
Напомним, в минувшие выходные "Оренбург" встречался на выезде с московским "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ. Матч проходил на "Лукойл Арене" в Москве и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. С 58-й минуты оренбуржцы играли вдесятером.
На данный момент "Оренбург" замыкает турнирную таблицу РПЛ, единолично находясь на последнем месте в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей команда отстает уже на восемь баллов.
Источник: Sportbox