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Бубнов: если бы не удаление, "Оренбург" мог не проиграть "Спартаку". С прямыми конкурентами шансы будут

Экс-футболист Александр Бубнов ответил на вопрос, мог ли "Оренбург" избежать поражения в матче 19-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Оренбург"
- Если бы удаления не произошло, то, возможно, да. Когда пропускаешь, а потом еще и удаление, то шансов, конечно, мало. Но в целом хороший матч команда провела, функционально готовы, во встречах с прямыми конкурентами шансы, думаю, будут.

Напомним, в минувшие выходные "Оренбург" встречался на выезде с московским "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ. Матч проходил на "Лукойл Арене" в Москве и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. С 58-й минуты оренбуржцы играли вдесятером.

На данный момент "Оренбург" замыкает турнирную таблицу РПЛ, единолично находясь на последнем месте в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей команда отстает уже на восемь баллов.

Источник: Sportbox

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