"Аршавин может стать президентом "Зенита". Это футбольный человек, неплохой менеджер, много повидал, много знает, имеет высшее образование. А главное, что у него есть высшее футбольное образование! Молодой, энергичный — это будет хороший вариант для "Зенита", - приводит слова Наумова Legalbet.
Андрей Аршавин в 2018 году завершил карьеру профессионального футболиста. После этого он занял должность советника генерального директора петербургского "Зенита" по молодёжному футболу. В январе 2022 году Аршавин перешёл на новую должность - заместитель генерального директора футбольного клуба по спортивному развитию.
На днях стало известно, что бывший футболист получил тренерскую лицензию УЕФА категории "А", что позволяет быть главным тренером команд Первой лиги и входить в тренерский штаб команд Российской Премьер-Лиги.
Наумов допустил, что Аршавин станет президентом "Зенита"
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался о перспективах бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина на должностях футбольного функционера.
Фото: ФК "Зенит"