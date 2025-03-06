"Симуляции со стороны Соболева там не было, не понимаю критики. Он старается и бьётся. Почему не критикуют тех, кто не забивал выходы один в один? Выше ворот, во вратаря — и тишина. Что Кассьерра сделал за игру? Надо обсуждать всю игру, а не два падения Соболева за пять минут до конца", - приводит слова Горбунова "Чемпионат".
"Зенит" 1 марта на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречался с московским ЦСКА. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.
Форвард сине-бело-голубых Александр Соболев вышел на поле на 75-й минуте, заменив Андрея Мостового. До финального свистка нападающий в двух эпизодах упал на газон в штрафной площади "армейцев". Главный арбитр встречи Сергей Иванов в ответ на это не назначал пенальти, но и не показал Соболеву желтую карточку.
Первый тренер Соболева: симуляции со стороны Александра в матче с ЦСКА не было, не понимаю критики
Александр Горбунов, первый тренер нападающего "Зенита" Александра Соболева, прокомментировал обвинения в адрес форварда за симуляции в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).
Фото: ФК "Зенит"