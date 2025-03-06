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Канчельскис: ЦСКА может вытеснить из тройки "Краснодар" или "Спартак"

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своими ожиданиями от выступления московского ЦСКА в оставшихся турах РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ПФК ЦСКА
"Уверен, ЦСКА дадут бой и могут попасть на третье место. Может ли ЦСКА вытеснить из тройки "Краснодар" и "Спартак"? Да, это тяжеловато, но в футболе всё бывает. Разные факторы играют в пользу команды и наоборот. Вот "Локомотив" был в шикарной форме, а после паузы на сборную посыпались", - приводит слова Канчельскиса "Советский спорт".

После 19-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА, набрав 32 очка, располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Отставание "армейцев" от первой тройки команд ("Зенита", "Спартака", "Краснодара") на данный момент составляет 8 очков.

В следующем туре ЦСКА на своём поле 8 марта сыграет против подмосковных "Химок". Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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