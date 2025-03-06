"Если сравнивать по трофеям, то превосходство у Лички. А если смотреть на то, что Карпин тренирует и сборную, и "Ростов" тренировал, ему доверяют. Здесь видно, что российский тренер всегда лучше общается с игроками и может найти подход к любому игроку. Но как и везде, у тренера самое главное – трофей и то, чего ты добился с командой", - приводит слова Булыкина "Евро-Футбол.Ру".
Чешский специалист Марцел Личка занимает пост главного тренера московского "Динамо" с июля 2023 года. Под его руководством бело-голубые в сезоне-2023/24 завоевали бронзовые медали чемпионата России. Ранее Личка возглавлял брестское "Динамо", с которым в 2019 году стал чемпионом Белоруссии.
Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России с июля 2021 года. При этом 25 февраля он покинул футбольный клуб "Ростов", наивысшее достижение с которым было 4-е место по итогам сезона-2022/23. Ранее Карпин возглавлял московский "Спартак", с которым дважды становился вице-чемпионом России (в сезонах 2009 и 2011/12).
"У тренера самое главное – трофей". Булыкин сравнил Марцела Личку и Валерия Карпина
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин сравнил наставника московского "Динамо" Марцела Личку и главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"