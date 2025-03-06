«Да, мне очень хорошо работалось с ними. Карпин — один из лучших тренеров в моей карьере. В первую очередь как человек, он работал с игроками через их ментальность. Я многому научился у Карпина и очень вырос, наблюдая за ним.
Они вместе с Аленичевым являются легендами российского и мирового футбола. Я не так много времени провёл с Дмитрием Анатольевичем, но он был потрясающим. Отличный и уважаемый человек. Большое уважение вызывает тренер, который в прошлом был намного более хорошим футболистом, чем ты. Смотри и учись — всё, что тебе нужно делать. Карпин и Аленичев понимали характер игроков, и было весело с ними работать. Я получил потрясающий опыт», — заявил Мовсисян «Чемпионату».
Под руководством Валерия Карпина Мовсисян провел 29 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи. В период работы с Дмитрием Аленичевым, количество матчей было меньше — 11. В эти игры армянский нападающий забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
В сезоне-2012/13 Юра стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиги, забив 13 мячей. Этот сезон он начал в «Краснодаре», а зимой перешел в «Спартак», где его тренером стал Валерий Карпин.
Мовсисян поделился воспоминаниями о работе с Карпиным и Аленичевым в "Спартаке"
Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян поделился воспоминаниями о работе с Валерием Карпиным и Дмитрием Аленичевым.
Фото: ФК "Спартак"