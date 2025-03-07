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Маньяков: "Спартак" пока сырая команда, не обладающая чемпионским духом

Футбольный агент Александр Маньяков выразил сомнение в чемпионских амбициях «Спартака» в этом сезоне, отметив, что фаворитом для него остаётся «Зенит».
Фото: ФК "Спартак"
«В Питере сделают все, чтобы в год столетия взять очередной титул. У «Зенита» солидная обойма футболистов, многие из них знают, что такое борьба за первое место, как подводить себя к решающим матчам.

С этой точки зрения «Спартак» пока сырая команда, не обладающая чемпионским духом. Из тех, кто с Каррерой брал золото, в строю один Зобнин, но и он уже редко появляется на поле.

Если вдруг ошибусь — буду только рад. Смена чемпиона пойдет на пользу лиге», — заявил Маньяков «СЭ».

Последний раз «Спартак» становился чемпионом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2016/17. «Зенит» же успешно защищает титул уже шесть лет подряд. На данный момент у обоих клубов равное количество побед в чемпионате — по 10.

Уже 16 марта команды встретятся в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лукойл Арена».

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