"Москвичи нынче очень сильны и заряжены, они, как говорится, почуяли кровь и будут гнать изо всех сил. Возможно, не до конца хватит стабильности на длинной дистанции – могут где-то оступиться в неожиданных матчах. Но в целом "Спартак" выглядит фаворитом как минимум на место в призерах. Их атака позволит выиграть много матчей, и они наверняка до последнего тура будут претендовать на золото. Если не первое, то второе место красно-белые должны брать – это было бы для них большим успехом после долгого перерыва", - приводит слова Малафеева "Спорт День за Днем".
После 19-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" под руководством сербского специалиста Деяна Станковича имеет в своём активе 40 очков, которые позволяют команде на данный момент делить с петербургским "Зенитом" и футбольным клубом "Краснодар" первое-второе-третье места в турнирной таблице.
В ближайшем матче красно-белые в воскресенье, 9 марта, на выезде сыграют против казанского "Рубина". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Прошлый сезон "Спартак" завершил на пятом месте. Чемпионами страны москвичи становились по итогам сезона-2016/17.
Вячеслав Малафеев: второе место для "Спартака" будет большим успехом
Бывший вратарь петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился своими ожиданиями от выступления московского "Спартака" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"