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Агент объяснил отсутствие Головина в составе сборной России

Александр Клюев, агент полузащитник французского "Монако" Александра Головина, объяснил отсутствие его клиента в расширенном составе сборной России на мартовский сбор.
Фото: IMAGO
"Почему Головина нет в расширенном списке сборной? Александр еще не до конца восстановился от полученной травмы бедра", - приводит слова Клюева Sport24.

3 марта РФС опубликовала расширенный состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, в рамках которого запланирован один товарищеский матч - 25 марта в Москве на стадионе "ВТБ Арена" россияне сыграют против команды Замбии. В список вошли имена 42 футболистов.

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