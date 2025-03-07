"Почему Головина нет в расширенном списке сборной? Александр еще не до конца восстановился от полученной травмы бедра", - приводит слова Клюева Sport24.
3 марта РФС опубликовала расширенный состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, в рамках которого запланирован один товарищеский матч - 25 марта в Москве на стадионе "ВТБ Арена" россияне сыграют против команды Замбии. В список вошли имена 42 футболистов.
Агент объяснил отсутствие Головина в составе сборной России
Александр Клюев, агент полузащитник французского "Монако" Александра Головина, объяснил отсутствие его клиента в расширенном составе сборной России на мартовский сбор.
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