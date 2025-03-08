"Форма у команды сейчас отличная, в чемпионате идём без поражений. Надеемся выполнить эту задачу в том же духе до перерыва на игры сборных. Считаю, что "Ахмат" сможет остаться в РПЛ. Это абсолютно выполнимо и ничего сложного в этом нет", - цитирует Мелкадзе "Чемпионат".
Вчера, 7-го марта, грозненский "Ахмат" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" (1:1) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. После 20-ти сыгранных туров грозненцы занимают 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 17-ю набранными очками. В 21-м туре РПЛ "Ахмат" сыграет на выезде с подмосковными "Химками".
Команде Сергея Ташуева предстоит сыграть на выезде с "Краснодаром" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Георгий Мелкадзе: "Ахмат" сможет остаться в РПЛ
Нападающий "Ахмата" Георгий Мелкадзе высказался о турнирном положении грозненского клуба.
Фото: ФК "Ахмат"