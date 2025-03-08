"Будет ли Дзюба величайшим нападающим в РПЛ, если побьет рекорд? Величайшим...По результату, безусловно, да. А в целом в России играли нападающие и сильнее. Вот если бы вы собирали команду, кого бы вы взяли: Дзюбу или Вагнера Лава?" - цитирует Мелкадзе "СЭ".
Напомним, что на данный момент Артем Дзюба забил 233 мяча на высшем уровне и за национальную сборную России. Форвард повторил рекорд Александра Кержакову по числу забитых мячей в официальных матчах.
В текущем сезоне Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего форварда в 1,8 миллионов евро, контракт игрока с тольяттинцами рассчитан до конца этого сезона.
"Играли нападающие и сильнее". Мелкадзе не считает Дзюбу величайшим нападающим в истории РПЛ
Нападающий "Ахмата" Георгий Мелкадзе высказался о форварде "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"