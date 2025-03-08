Уткин: у Зорина виден серьёзный потенциал, вижу его в основе "Спартака" в ближайшие сезоны

"У Зорина виден серьёзный потенциал. Он большой молодец в том плане, что он действительно любит работать на поле. После тренировок он частенько дорабатывает.
В целом вижу его в основе "Спартака" в ближайшие сезоны. Он должен и дальше крепнуть. Даня правильно сделал, что перешёл в команду, где ему будут давать играть", - приводит слова Уткина Legalbet.
Атакующий полузащитник московского "Спартака" Даниил Зорин 20 февраля перешел в грозненский "Ахмат" на правах аренды до конца текущего сезона. За красно-белых хавбек в первой части сезона-2024/25 принял участие в 10 матчах, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. В составе "Ахмата" футболист уже провёл 2 матча.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего россиянина в 700 тысяч евро.