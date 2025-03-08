Марцел Личка: респект команде и тренеру махачкалинского "Динамо"

"Респект команде и тренеру махачкалинского "Динамо", потому что он играет на своих возможностях на сто процентов. Стараются играть высоко и агрессивно прессинговать, также они хорошо действуют на стандартах. Выиграть у Махачкалы со счетом 4:0 — это очень хороший результат", - приводит слова Лички "Матч ТВ".
Московское "Динамо" в субботу, 8 марта, на своем поле в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 принимало махачкалинское "Динамо" и одержало победу со счётом 4:0. Благодаря этому результату столичный клуб набрал 39 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре бело-голубые в субботу, 15 марта, на выезде сыграют против московского "Динамо".