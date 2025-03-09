Кавазашвили: "Спартак" должен обыгрывать "Рубин", иначе можно забыть о чемпионстве

- Думаю, что "Спартак" на подъеме и они должны обыгрывать "Рубин", да и всех соперников, иначе можно забыть о чемпионстве. Учитывая укомплектование команды, ее настроение в раздевалке, можно сказать, что ребята находятся на правильном пути.
Встреча между "Рубином" и московским "Спартаком" в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги состоится сегодня, 9 марта. Матч пройдет в Казани на стадионе "Ак Барс Арена", стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:30 по столичному времени.
После 19 сыгранных матчей красно-белые с 37 очками занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. Казанцы находятся на восьмом месте, набрав в этому моменту 26 баллов.
Источник: "Матч ТВ"