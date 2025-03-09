- Честно говоря, для нас мало значения имеет то, что говорят о нас извне. Мы сконцентрированы только на нашей команде. В прошлом сезоне мы уже боролись с "Зенитом", в этом также продолжаем оставаться на лидирующих позициях.
В пятницу, 7 марта, "Краснодар" встречался на выезде с "Пари НН" в матче 20-го тура российской Премьер-лиги. Игра проходила в Нижнем Новгороде и завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:0. Таким образом краснодарская команда набрала 43 очка и вернула себе лидерство в турнирной таблице. "Быки" по-прежнему опережают "Зенит" по дополнительным показателям.
Источник: "Матч ТВ"
Оласа: в прошлом сезоне "Краснодар" уже боролся с "Зенитом", в этом также продолжаем оставаться на лидирующих позициях
Защитник "Краснодара" Лукас Оласа не согласен с тем, что команду иногда критикуют за бесхарактерность.
Фото: ФК "Краснодар"