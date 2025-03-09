"Сейчас самое главное и основное — восстановление. Чтобы парень восстановился на сто процентов, отошел от травмы, вернулся на поле. А речи о какой-то Европе, даже мыслей нет, понимаете? Главное, чтобы прошло восстановление, он вернулся, радовал болельщиков, себя, руководство клуба и дальше приносил пользу", - цитирует Тюкавина "СЭ".
Напомним, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил повреждение в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:1). Нападающему была проведена операция на крестообразных связках колена. Сообщается, что восстановление форварда займет около 6-ти месяцев.
В текущем сезоне форвард провел за бело-голубых во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего форварда в 16 миллионов евро, контракт Тюкавина с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Отец Тюкавина: сейчас самое главное - восстановление. О Европе даже речи не идет
Александр Тюкавин, отец нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал о восстановлении своего сына.
Фото: РПЛ