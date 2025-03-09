"ЦСКА нас просто додавил. Один момент всё решил — мы не доиграли. Всем тяжело вкатываться в сезон после паузы — все в одинаковых условиях. Обидно, что проиграли — могли отстоять одно очко. На бумаге наш состав действительно сильный, но чего-то не хватает. Лучше это спросить у тренера", - цитирует Садыгова "Чемпионат".
Вчера, 8-го марта, подмосковные "Химки" на выезде уступили московскому ЦСКА в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1, забитым мячом отметился центральный защитник Виллиан Роша.
После 20-ти сыгранных туров подмосковный клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками. В 21-м туре чемпионата России команда Франка Артиги примет на своем поле грозненский "Ахмат", который занимает 14-е место с 17-ю очками в своем активе.
Нападающий "Химок" Садыгов: на бумаге наш состав действительно сильный, но чего-то не хватает
Нападающий "Химок" Илья Садыгов высказался о поражении от ЦСКА в 20-м туре РПЛ (0:1).
Фото: ФК "Химки"