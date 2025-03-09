"Цель "Динамо" на весну? Всегда выигрывать и бороться за чемпионство. У "Динамо" самое сложное расписание? Всё зависит от нас. Если мы будем хорошо играть и всех выигрывать, то займём первое место", - цитирует Окишора "Советский Спорт".
Вчера, 8-го марта, московское "Динамо" на своем поле одержало победу над махачкалинским "Динамо" в 20-м туре чемпионата России со счетом 4:0. После 20-ти сыгранных туров бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 21-м туре российского чемпионата команда Марцела Лички сыграет на выезде с московским "Локомотивом".
"Динамо" предстоит провести две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Окишор: цель "Динамо" на весну - всегда выигрывать и бороться за чемпионство
Полузащитник "Динамо" Виктор Окишор рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: ФК "Динамо"