Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
0 - 1 0 1
Акрон1 тайм
Рубин
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сокол
1 - 3 1 3
НефтехимикЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
СКА-Хабаровск1 тайм
Сочи
1 - 0 1 0
Урал1 тайм
Торпедо
17:00
УфаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
17:00
ЛестерНе начат
Тоттенхэм
17:00
БорнмутНе начат
Манчестер Юнайтед
19:30
АрсеналНе начат
Ювентус
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
0 - 0 0 0
Атлетико1 тайм
Реал Мадрид
18:15
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
20:30
Лас-ПальмасНе начат
Атлетик
20:30
МальоркаНе начат
Реал Сосьедад
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
1 - 2 1 2
БолоньяЗавершен
Наполи
17:00
ФиорентинаНе начат
Эмполи
20:00
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
17:30
УнионНе начат
Хоффенхайм
19:30
ХайденхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Брест
17:00
АнжеНе начат
Гавр
19:15
Сент-ЭтьенНе начат
Нант
19:15
СтрасбургНе начат
Реймс
19:15
ОсерНе начат
Ницца
22:45
ЛионНе начат

Окишор: цель "Динамо" на весну - всегда выигрывать и бороться за чемпионство

Полузащитник "Динамо" Виктор Окишор рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: ФК "Динамо"
"Цель "Динамо" на весну? Всегда выигрывать и бороться за чемпионство. У "Динамо" самое сложное расписание? Всё зависит от нас. Если мы будем хорошо играть и всех выигрывать, то займём первое место", - цитирует Окишора "Советский Спорт".

Вчера, 8-го марта, московское "Динамо" на своем поле одержало победу над махачкалинским "Динамо" в 20-м туре чемпионата России со счетом 4:0. После 20-ти сыгранных туров бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 21-м туре российского чемпионата команда Марцела Лички сыграет на выезде с московским "Локомотивом".

"Динамо" предстоит провести две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится