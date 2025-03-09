«ЦСКА и «Ривер Плейт» — две большие футбольные организации. Я был уверен, что сделка будет закрыта, а клубы решат все возникающие вопросы. Есть ли у меня точная дата, когда «Ривер Плейт» и Вильягра расторгли контракт? Нет. Кто еще интересовался Родриго? «Сантос», за который выступает Неймар, и «Васко да Гама» предпринимали попытки подписать контракт с Вильягрой, но более подробной информации у меня нет», — цитирует Гомеса «Матч ТВ».
В четверг 24-летний аргентинец официально стал игроком ЦСКА. Он подписал контракт с «армейцами» до конца 2028 года с возможностью продления ещё на год.
За переход Вильягры ЦСКА заплатил «Ривер Плейту» около 3,7 миллионов евро. Однако «Ривер Плейт» сохраняет 50% от суммы последующей перепродажи игрока.
В прошлом сезоне Вильягра провёл 36 матчей, в которых сделал 1 результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, текущая трансферная стоимость полузащитника составляет 5,5 миллионов евро.
Аргентинский консультант: Вильягрой интересовались не только в ЦСКА, но и в Бразилии
Консультант агентства Argentina Football Scouting Дарио Гомес, что полузащитником Родриго Вильягрой, помимо московского ЦСКА, интересовались бразильские клубы «Сантос» и «Васко да Гама».
Фото: ФК ЦСКА