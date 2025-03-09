«Уже сутки прошли с окончания матча, а очень серьезные обвинения остались бездоказательными. На то есть лишь одна причина — ничего подобного просто не было. Ни один из наших футболистов на такое не способен. Если бы это произошло, то одна из многочисленных камер записала бы этот эпизод. Как капитан команды я не могу просто так оставить эти слова. Это голословное обвинение. Этот эпизод раздувают специально, чтобы оправдать Вендела. Если бы реально такое случилось на поле, была бы резкая реакция тут же, в тот же момент. Так что, на мой взгляд, в этом случае главному тренеру нужно набраться мужества и принести извинения нашим игрокам», — заявил «СЭ» Квеквескири.
По словам Семака, игрок воронежцев якобы спровоцировал Вендела, изображая обезьяну. Однако, Квеквескири выразил недоумение по поводу этих обвинений.
Напомним, что на 74-й минуте матча «Зенита» с «Факелом» Вендел получил красную карточку за нецензурный жест, который стал ответной реакцией на расистские выкрики с трибун. Клуб собирается обжаловать решение арбитра перед встречей с «Спартаком».
Матч завершился со счётом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 43 очка. «Факел» же находится на 15-й позиции, имея 14 очков. Отставание от 14-го места составляет три очка.
Квеквескири: Семаку нужно набраться мужества и принести извинения нашим игрокам
Капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал обвинения главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который в послематчевых интервью заявил о расизме со стороны одного из игроков команды.
Фото: ФК "Зенит"