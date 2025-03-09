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Мостовой — о рекорде Дзюбы: он забил больше всех в России, а я — в Европе

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал достижение нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, который стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Фото: IMAGO
«Дзюба забил больше всех в России, а я — в Европе! Никто из российских футболистов в европейских первенствах столько не забивал. Но я же не хожу и не хвастаюсь. А про то, сколько я голевых передач отдал, вообще молчу. Это даже никто не считает почему-то. Да, Артема поздравляю. Но все рекорды бьются. Должен же был кто-то обогнать Александра Кержакова. В общем, спокойно нужно относиться ко всем подобным достижениям», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» Дзюба забил свой 234-й гол, превзойдя рекорд Александра Кержакова.

В общей сложности Мостовой сыграл 532 матча на клубном уровне, в которых забил 147 голов и отдал 60 голевых передач. Он выступал за такие команды, как «Сельта», «Страсбур», «Бенфика», «Кан», «Алавес» и «Спартак».

Также Мостовой провёл 50 матчей за сборную России, в которых забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.

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