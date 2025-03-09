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Даниил Денисов прокомментировал свою ошибку в матче с "Рубином": мог сыграть лучше

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов признал, что мог избежать ошибки, которая привела к первому голу в ворота красно?белых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина».
Фото: ФК "Спартак"
«Мяч был у Максименко. Потом он отдал его мне, я неплохо принял, увидел Умярова в центре, подработал. Нападающий неплохо сыграл и прочитал момент. Мяч отскочил неудобно и случился гол. Моя ли это ошибка или нападающий хорошо сыграл? И то и то. Естественно, я мог сыграть лучше. Отыграть на Дуарте назад, сыграть проще. Случилось, что случилось, назад время не вернуть», — цитирует Денисова «Матч ТВ».

Денисов провел на поле 78 минут, после чего его заменил Руслан Литвинов.

В текущем сезоне Денисов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, но не смог отметиться голевыми действиями. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. Согласно оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 22-летнего защитника составляет 4,5 миллиона евро.

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