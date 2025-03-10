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"СЭ": РПЛ собрала 430 миллионов рублей на развитие лиги

Стало известно сколько денег собрала РПЛ от клубов в 2024 году.
Фото: РФС
По информации «СЭ» РПЛ создали специальный фонд для развития лиги. Под руководством Александра Алаева в 2024 году клубы начали вносить средства в общий фонд, сумма которого на данный момент достигла 430 миллионов рублей.

Кроме того, бюджет РПЛ в 2024 году вырос с 250 до 650 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря новому контракту с букмекерской компанией и подписанию соглашения с пивным брендом, который вложит 300 миллионов рублей за два сезона.

Александр Алаев был назначен временно исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги с 27 июня 2022 года, а с 16 августа 2022 года стал президентом РПЛ.

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