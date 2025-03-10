«Сегодня Станкович немножко удивил тем, что на поле оказался Пруцев. Он мне нравится, но во всех победных матчах в основном играли Мартинс, Умяров, Барко. Я думал, что не выйдет Бонгонда, но он его оставил. Возможно, «Спартак» не был готов к такому «Рубину». Это очень организованная команда, тренерская, но с каким желанием они вышли — выигрывать. Не просто перебить, а именно выиграть. Они показали один из лучших футболов в этом первенстве», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» одержал домашнюю победу над «Спартаком» со счётом 2:1.
«Спартак», набрав 40 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого места всего на три очка. «Рубин» же находится на 8-й позиции с 29 очками.
Следующий матч «Спартак» проведёт 12 марта против «Акрона» в рамках 1/4 финала Кубка России. «Рубин» же 12 марта сыграет с «Уралом» в такой же стадии Кубка России.
Корнаухов: "Спартак" не был готов к такому "Рубину"
Экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов отметил, что московский «Спартак» оказался не готов к столь мотивированному «Рубину», который вышел на поле исключительно за победой.
Фото: ФК "Спартак"