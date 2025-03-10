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Гасилин: "Спартаку" не хватило Дзюбы в матче против "Рубина"

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался о причинах поражения «Спартака» в матче 20-го тура РПЛ против «Рубина».
Фото: ФК "Акрон"
«Спартак» предложил высокие скорости. Чего не хватило команде? Своего воспитанника, который поставил рекорд сегодня в Самаре. Я говорю про Дзюбу. Не хватило высокого форварда, чтобы додавить», — заявил Гасилин «Матч ТВ».

В этом сезоне Дзюба провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с «Акроном» рассчитан до конца текущего сезона.

Стоит отметить, что следующий матч «Спартака» состоится против «Акрона» в рамках 1/4 финала Кубка России. Таким образом, Дзюба встретится с командой, которая его воспитала.

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