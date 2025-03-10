По информации «СЭ», в 2024 году ряд российских арбитров прошли проверку на полиграфе по инициативе главы судейского комитета РФС Павла Каманцева. Результаты вызвали вопросы, и в 2025 году некоторых судей могут пожизненно отстранить от работы.
Кроме того, Каманцев консультировал Вячеслава Федорищева по вопросам взаимодействия клубов с арбитрами. После этого губернатор Самарской области сделал заявление о возможной коррупции в судейском корпусе.
Павел Каманцев возглавил судейский комитет РФС 23 июня 2022 года. Каманцев был одним из авторов судейской реформы РФС в 2019 году. При его участии РФС разработал новые регламенты и этические стандарты для рефери. В марте 2022 года он стал исполняющим обязанности руководителя департамента судейства после ухода с поста Витора Перейры.
"СЭ": несколько арбитров могут завершить карьеру в 2025 году после проверки на полиграфе
Стали известны некоторые подробности после проверки судей на полиграфе.
Фото: РФС