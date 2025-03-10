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Сорокин рассказал, как оказался в чемпионате Казахстана

Защитник «Кайрата» Егор Сорокин объяснил, как принял решение о переходе в казахстанский чемпионат.
Фото: ФК "Кайрат"
«У меня была непростая ситуация. Когда я переходил в «Рубин», уже был заигран за «Краснодар» и сыграл пару матчей за казанцев. Получилось, что у меня за сезон уже были две майки, поэтому было сложно найти новый клуб. Смотрел Беларусь, Грузию, Казахстан, Китай и Японию.

Мне позвонил главный тренер «Елимая», проявил заинтересованность. Мы сразу договорились, что я помогаю команде до лета, а они — мне. Думаю, я не подвел Карповича. Огромное ему спасибо, что поверил в меня, потому что у меня были определенные сомнения. Мне кажется, я оправдал это доверие», — заявил Сорокин «РБ Спорт».

Егор Сорокин перешел в «Краснодар» из «Рубина» летом 2019 года за 3 миллиона евро. В составе «быков» он провел 67 матчей, в которых сделал 3 результативные передачи.

В сентябре 2023 года Егор вернулся в «Рубин» на правах свободного агента. Однако за полгода он сыграл лишь в двух матчах Кубка России и не получил ни минуты игрового времени в Российской Премьер-Лиге.

В марте 2024 года Егор на правах свободного агента перешел в казахстанский «Елимай», а прошлым летом присоединился к «Кайрату» также в качестве свободного агента.

За «Кайрат» 29-летний защитник провел 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года. Текущая рыночная стоимость игрока по версии Transfermarkt составляет 900 тысяч евро.

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