«У меня была непростая ситуация. Когда я переходил в «Рубин», уже был заигран за «Краснодар» и сыграл пару матчей за казанцев. Получилось, что у меня за сезон уже были две майки, поэтому было сложно найти новый клуб. Смотрел Беларусь, Грузию, Казахстан, Китай и Японию.
Мне позвонил главный тренер «Елимая», проявил заинтересованность. Мы сразу договорились, что я помогаю команде до лета, а они — мне. Думаю, я не подвел Карповича. Огромное ему спасибо, что поверил в меня, потому что у меня были определенные сомнения. Мне кажется, я оправдал это доверие», — заявил Сорокин «РБ Спорт».
Егор Сорокин перешел в «Краснодар» из «Рубина» летом 2019 года за 3 миллиона евро. В составе «быков» он провел 67 матчей, в которых сделал 3 результативные передачи.
В сентябре 2023 года Егор вернулся в «Рубин» на правах свободного агента. Однако за полгода он сыграл лишь в двух матчах Кубка России и не получил ни минуты игрового времени в Российской Премьер-Лиге.
В марте 2024 года Егор на правах свободного агента перешел в казахстанский «Елимай», а прошлым летом присоединился к «Кайрату» также в качестве свободного агента.
За «Кайрат» 29-летний защитник провел 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года. Текущая рыночная стоимость игрока по версии Transfermarkt составляет 900 тысяч евро.
Сорокин рассказал, как оказался в чемпионате Казахстана
Защитник «Кайрата» Егор Сорокин объяснил, как принял решение о переходе в казахстанский чемпионат.
Фото: ФК "Кайрат"