"Станковичу никого не надо беречь в Кубке с "Акроном" перед "Зенитом". Осталось 10 матчей, каждый выходит и играет в полную силу. Какие могут быть усталости после трёхмесячного перерыва? Надо выходить стартовым составом, а менять только тех, кто выпадает. Всё реально — обыграть и "Акрон", и "Зенит". Пока ничего не потеряно, надо в каждом матче биться, как во втором тайме с "Рубином", - приводит слова Гладилина "Чемпионат".
Московский "Спартак" 12 марта на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 на выезде сыграет против тольяттинского "Акрона". Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи был назначен Артем Чистяков.
При этом 16 марта красно-белым в рамках 21-го тура РПЛ предстоит домашняя игра против петербургского "Зенита". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:45 по московскому времени.
Гладилин: Станковичу не надо беречь игроков "Спартака" в Кубке с "Акроном" перед "Зенитом"
Бывший игрок и тренер "Спартака" Валерий Гладилин поделился своим мнением о том, какой стартовый состав стоит московскому клубу выпустить на матч Кубка России с тольяттинским "Акроном".
Фото: ФК "Спартак"