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"СЭ": бывший руководитель селекционной службы "Спартака" вернулся в московское "Динамо"

По информации СМИ, Нариман Акавов был назначен шеф-скаутом московского футбольного клуба "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
Ранее (в 2020-м году) 36-летний менеджер был руководителем селекционного отдела московского "Спартака", а с февраля 2021 по июнь 2023 года занимал должность главы селекционного отдела московского "Динамо".

После 20-го тура текущего Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Динамо", имея в своем активе 39 очков, располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. В 21-м туре бело-голубые 15 марта на выезде сыграют против московского "Локомотива".

Источник: "СЭ"

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