Сообщается, что сине-бело-голубые в понедельник, 10 марта, собирали доказательства того, что болельщики "Факела" во время матча 20-го тура РПЛ использовали расистские оскорбления. В петербургском клубе рассчитывают, что эти доказательства станут основанием для отмены удаления бразильского футболиста. Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС запланировано на четверг, 13 марта.
От того, какое решение будет принято на заседании КДК, зависит, примет ли Вендел участие в матче 21-го тура РПЛ с московским "Спартаком" или нет.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Зенит" планирует 11 марта подать заявление в КДК с просьбой отменить удаление Вендела
По информации СМИ, петербургский "Зенит" планирует 11 марта подать заявление в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку полузащитнику Вендела.
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"