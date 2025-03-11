Нападающий "Рубина" и сборной Албании Мирлинд Даку мог сменить команду. Как сообщает "СЭ", "Спартак" и "Зенит" имели возможность приобрести нападающего казанского клуба. По данным источника, оба клуба отказались от данной идеи. Сообщается, что причиной отказа от подписания Даку для обоих клубов стала "политическая ненадежность" трансфера.
В текущем сезоне на счету Мирлинда Даку 11 забитых мячей и шесть результативных передач в 19 матчах РПЛ. В зимнее трансферное окно сообщалось об интересе к Даку со стороны московского "Локомотива", однако "железнодорожники" оказались не готовы удовлетворить финансовые запросы "Рубина".
Напомним, на Чемпионате Европы-2024, где Даку выступал в составе сборной Албании, с футболистом произошёл скандал. Нападающий "Рубина" отправился к болельщикам своей сборной после матча 2-го тура с Хорватией (2:2) и начал скандировать оскорбительные кричалки про сербов и македонцев. По итогам инцидента Даку дисквалифицировали на две игры.
"СЭ": "Спартак" и "Зенит" отказались подписывать форварда "Рубина" Мирлинда Даку по политическим мотивам
Нападающий "Рубина" Мирлинд Даку мог перейти в московский "Спартак" или в санкт-петербургский "Зенит".
Фото: официальный сайт "Спартака"