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Защитник Касерес рассказал, почему решил перейти в "Динамо"

Новичок "Динамо" Хуан Касерес рассказал, что московский клуб приложил большие усилия, чтобы его подписать.
Фото: ФК "Динамо"
"Почему решил перейти в "Динамо"? Так как они меня заметили, а также приложили большие усилия, чтобы привезти меня сюда", - цитирует Касереса "СЭ".

Хуан Касерес, играющий на позиции крайнего правого защитника, перешел в московское "Динамо" в минувшее зимнее трансферное окно из аргентинского "Лануса". Стороны подписали трудовое соглашение до декабря 2029 года. В составе бело-голубых 24-летний парагваец уже провел два матча в РПЛ, в которых отличился голевой передачей.

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