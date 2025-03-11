"Почему решил перейти в "Динамо"? Так как они меня заметили, а также приложили большие усилия, чтобы привезти меня сюда", - цитирует Касереса "СЭ".
Хуан Касерес, играющий на позиции крайнего правого защитника, перешел в московское "Динамо" в минувшее зимнее трансферное окно из аргентинского "Лануса". Стороны подписали трудовое соглашение до декабря 2029 года. В составе бело-голубых 24-летний парагваец уже провел два матча в РПЛ, в которых отличился голевой передачей.
Защитник Касерес рассказал, почему решил перейти в "Динамо"
Новичок "Динамо" Хуан Касерес рассказал, что московский клуб приложил большие усилия, чтобы его подписать.
Фото: ФК "Динамо"