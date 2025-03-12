«У меня вопрос к новому спортивному директору Кахигао, который пришел, за 35 миллионов купил футболистов в атаку игроков, все хорошо. Но хочется спросить, а ты не знал, никто тебе не сказал, что у вас проблема с правого фланга в защите…? Это же очевидная вещь, которую все знают очень давно. Так что тут провал Кахигао, что эта позиция не усилена», — цитирует Радимова «РБ Спорт».
После назначения Кахигао «Спартак» усилил состав, подписав Пабло Солари, Ливая Гарсию и голкипера Илью Помазуна, однако фланг обороны остался без новых игроков.
В настоящее время в команде есть два номинальных правых защитника: Даниил Денисов и Даниил Хлусевич.
Денисов в текущем сезоне провёл 26 матчей во всех турнирах. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего игрока составляет 4,5 миллионов евро.
Хлусевич сыграл в 14 матчах за «Спартак». Его текущая рыночная стоимость по версии Transfermarkt составляет 4 миллионов евро, а возраст — 24 года.
Радимов — о работе Кахигао в "Спартаке": а он не знал о проблеме на правом фланге защиты?
Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал работу спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.
Фото: ФК "Спартак"