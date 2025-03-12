«Пока решений CAS по Норманну нет, нас не уведомляли об этом. Мы ждем», — заявил Пивоваров ТАСС.
Слушания в CAS прошли еще в октябре. Ранее 3 марта 2024 года Пивоваров рассказывал, что жалоба «Динамо» на действия норвежского полузащитника была удовлетворена в палате ФИФА. Однако клуб подал апелляцию в CAS, чтобы добиться большей компенсации.
Летом 2023 года «Аль-Раед» объявил о подписании Норманна, который на тот момент принадлежал «Ростову» и год выступал в аренде за «Динамо». Однако российские клубы официально не объявляли о расторжении контракта с игроком.
Норманн провел 56 матчей за «Ростов», в которых забил 2 гола и отдал 8 голевых передач. В течение года он выступал в аренде за «Динамо», где сыграл в 18 матчах.
В текущем сезоне Норманн сыграл 19 матчей за саудовский клуб, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу. Его контракт с новым клубом действует до конца сезона. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего полузащитника составляет 2,8 миллионов евро.
"Динамо" все еще ждет решения CAS по делу Норманна
Московское «Динамо» пока не получило вердикт Спортивного арбитражного суда по делу Матиаса Норманна, сообщил генеральный директор клуба Павел Пивоваров.
Фото: ФК "Динамо"