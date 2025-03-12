«С кем можно сравнить статус Дзюбы? Можно условно сказать, что он для российского футбола как Криштиану Роналду для мирового? Да, можем так говорить, конечно. Но вообще мне странно говорить что?либо про Дзюбу: когда я был только ребенком, смотрел Дзюбу на экране телевизора, а теперь играю с ним в одной команде. Поверьте, это для меня большая честь», — цитирует Лончара «Матч ТВ».
Напомним, что 36?летний Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в матче с самарскими «Крыльями Советов». Он опередил Александра Кержакова по количеству голов.
В текущем сезоне Дзюба сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость нападающего составляет 1,8 миллиона евро.
После 20 туров «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 25 очков.
Лончар: статус Дзюбы для российского футбола можно сравнить со статусом Криштиану Роналду для мирового
Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар сравнил Артема Дзюбу с Криштиану Роналду для российского футбола.
Фото: ФК "Акрон"