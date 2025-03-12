"Эпизод прост в оценке. Тороп выбил мяч, и уже после этого действия вратаря Маухуб зачем-то поднял высоко ногу и попал всей стопой, шипами в бедро соперника. Невозможность сыграть в мяч — ключевое в оценке этого эпизода. К удалению также подходят и остальные критерии: шипы, высокий контакт полной стопой. Арбитр поступил абсолютно верно", - приводит слова Синяев Betonmobile.
На 61-й минуте первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 между московскими ЦСКА и "Динамо" главный арбитр встречи Кирилл Левников показал прямую красную карточку нападающему бело-голубых Эль-Мехди Маухубу за серьезное нарушение правил игры против вратаря "армейцев" Владислава Торопа.
На момент написания новости матч подходит к концу, со счётом 2:1 выигрывает ЦСКА.
Экс-арбитр Синяев объяснил удаление Маухуба в матче Кубка России с ЦСКА
Бывший судья Анатолий Синяев высказался об удалении нападающего московского "Динамо" Эль-Мехди Маухуба в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с ЦСКА.
Фото: скриншот с трансляции эфира телеканала "Матч ТВ"