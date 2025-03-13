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Аббосбек Файзуллаев: Кисляк - топовый игрок!

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался об игре Матвея Кисляка.
Фото: "Чемпионат"
"Кисляк — топовый игрок! На каждой тренировке смотрю, как он прогрессирует. Желаю ему продолжать и добиваться успехов", - цитирует Файзуллаева "Чемпионат".

В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за московский ЦСКА во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 1,2 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 20-ти сыгранных туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 35-ю набранными очками.

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