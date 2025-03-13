"Кисляк — топовый игрок! На каждой тренировке смотрю, как он прогрессирует. Желаю ему продолжать и добиваться успехов", - цитирует Файзуллаева "Чемпионат".
В текущем сезоне Матвей Кисляк провел за московский ЦСКА во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 1,2 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 20-ти сыгранных туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 35-ю набранными очками.
Аббосбек Файзуллаев: Кисляк - топовый игрок!
Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался об игре Матвея Кисляка.
Фото: "Чемпионат"