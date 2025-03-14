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Кержаков указал на сильные стороны "Спартака" и "Зенита"

Бывший игрок сборной России Александр Кержаков ответил на вопрос, в чём московский "Спартак" превосходят петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Пари НН"
"Если судить по последним матчам, то по игре в атаке "Спартак" смотрится предпочтительнее. "Зенит" хорош в обороне, всё-таки ноль пропущенных голов после рестарта. Мне непринципиально, как эта игра завершится. Самое главное, чтобы это был красивый матч. Потому что высокие ожидания. Все ждут яркий, атакующий и бескомпромиссный футбол", - приводит слова Кержакова Legalbet.

Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" в воскресенье, 16 марта, в Москве на стадионе "Лукойл Арена" проведут матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

После 20-го тура РПЛ "Зенит", имея в активе 43 очка, располагается на втором месте в турнирной таблице, а "Спартак", набрав в 20 матчах 40 очков, на данный момент занимает третью строчку.

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