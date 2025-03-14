«Калешин может стать тренером «Пари НН»? Мы никого не рассматриваем на место Гончаренко», — заявил Мелик-Гусейнов «Чемпионату».
Ранее инсайдер Карпов сообщал, что футбольный клуб «Пари НН» рассматривает возможность смены тренера. На его место, по слухам, претендовал Евгений Калешин, который в настоящее время возглавляет команду «Чайка» из Песчанокопского, выступающую в Футбольной национальной лиге.
Виктор Гончаренко занял пост главного тренера «Пари НН» в октябре 2024 года. Под его руководством команда провела 10 матчей, в которых одержала 3 победы, дважды сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
Гендир "Пари НН": никого не рассматриваем на место Гончаренко
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию о возможной отставке главного тренера Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Пари НН"