Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
22:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
22:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ницца
22:45
ОсерНе начат

Гендир "Пари НН": никого не рассматриваем на место Гончаренко

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию о возможной отставке главного тренера Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Пари НН"
«Калешин может стать тренером «Пари НН»? Мы никого не рассматриваем на место Гончаренко», — заявил Мелик-Гусейнов «Чемпионату».

Ранее инсайдер Карпов сообщал, что футбольный клуб «Пари НН» рассматривает возможность смены тренера. На его место, по слухам, претендовал Евгений Калешин, который в настоящее время возглавляет команду «Чайка» из Песчанокопского, выступающую в Футбольной национальной лиге.

Виктор Гончаренко занял пост главного тренера «Пари НН» в октябре 2024 года. Под его руководством команда провела 10 матчей, в которых одержала 3 победы, дважды сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится