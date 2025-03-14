"Мне кажется, с точки зрения целостности у ЦСКА неплохие шансы на чемпионство. Не только трансферы и глубина скамейки решают всё. Возобновление чемпионата показывает, что ни "Спартак", ни "Зенит" не показывают внятную игру. ЦСКА в этом смысле получше. У них меньше изменений. Николич провёл хорошую работу в этой паузе. В футбольном понимании ЦСКА лучше других готов на данный момент. Но всё может измениться, впереди ещё игры", — приводит слова Гордеева Legalbet.
Московский ЦСКА под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Марко Николичем в 20 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрал 35 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать шестое место в турнирной таблице.
Первые два места занимают футбольный клуб "Краснодар" и петербургский "Зенит", которые в своем активе имеют по 43 очка. На третей строчке сейчас располагается московский "Спартак", который набрал 40 очков.
Гордеев: ЦСКА готов лучше "Спартака" и "Зенита", у него неплохие шансы на чемпионство
Футбольный тренер Андрей Гордеев оценил шансы московского ЦСКА в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2024/25.
Фото: ПФК ЦСКА