Колосков: Станковичу нужно найти правильные слова и успокоить "Спартак" перед "Зенитом"

"В Казани "Спартак" затрясло. Перед "Зенитом" Станковичу нужно найти правильные слова и успокоить команду, иначе можно сильно отстать в чемпионской гонке. Матч будет непредсказуемый с точки зрения результата. "Зенит" сейчас не показывает свой лучший футбол", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".
В воскресенье, 16-го марта, московский "Спартак" примет на своем поле петербургский "Зенит" в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:45 по московскому времени.
После 20-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 40 набранными очками. Команда Сергея Семака занимает второе место с 43-мя баллами в своем активе. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести сезонов кряду.