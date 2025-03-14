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Угальде: есть ощущение, что предстоит важнейшая битва с "Зенитом"

Нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде поделился своими ожиданиями перед матчем 21-го тура РПЛ сезона-2024/25 с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
— У вас есть уже ощущение, что предстоит важнейшая битва?
— Мы готовимся, полностью сконцентрированы. Ощущение, конечно же, есть. С нетерпением ждем этих выходных, чтобы провести матч.

— Впервые за 5 лет на стадионе "Спартака" ожидаются полные трибуны. Насколько вам важно ощутить эту энергию?
— Это очень важно для меня и вообще для команды. Поддержка трибун — это очень важно, мы постараемся сделать все, чтобы порадовать наших зрителей, они всегда у нас самые замечательные, — сказал Угальде в видео, которое было опубликовано пресс-службой красно-белых [цитата по "Матч ТВ"].

В воскресенье, 16 марта, московский "Спартак" на своем домашнем стадионе "Лукойл Арена" в рамках матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 сыграет против петербургского "Зенита". Главный арбитр встречи Сергей Иванов должен дать стартовый свисток в 19:45 мск.

В турнирной таблице "Зенит" и Спартак" занимают соседние места - второе у петербуржцев (в 20 матчах набраны 43 очка) и третье - у москвичей (40 очков).

Матч первого круга между этими командами, который прошёл в августе 2024 года в Санкт-Петербурге, завершился вничью со счётом 0:0.

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