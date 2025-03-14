"Сперцян – лидер "Краснодара", и понятно, что его отсутствие – потеря для команды. Но я уверен, что Кривцов сможет его заменить, мне нравится этот футболист. Давно наблюдаю за ним. Даже летом, если Сперцян уедет в Европу, Кривцов спокойно встанет на его место", - приводит слова Андреева "РБ Спорт".
Атакующий полузащитник Никита Кривцов является игроком футбольного клуба "Краснодар" с августа 2021 года. Действующее соглашение игрока с "быками" рассчитано на срок до 30 июня 2029 гола. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 3,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Кривцов принял участие в 25 официальных матчах, в которых забил 3 гола, отдал партнерам по команде 2 голевые передачи, получил 1 желтую карточку.
Дмитрий Андреев: Кривцов сможет заменить Сперцяна в "Краснодаре"
Экс-спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о травме полузащитника сборной Армении и футбольного клуба "Краснодар" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"