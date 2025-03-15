"Защитник пытается сыграть в мяч, пытается заблокировать его. После контакта с ногой мяч резко меняет направление и попадает в отставленную руку. Но куда футболист ее денет? Поэтому это не фол. Для меня удивительно, что Сергей Карасев позвал арбитра (к монитору), а Чистяков, посмотрев повтор, согласился и назначил пенальти. Не вижу здесь фола. За что наказывать защитника?", - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".
15 марта в Каспийске состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между махачкалинским "Динамо" и самарскими "Крыльями Советов". Встреча завершилась победой дагестанского клуба со счётом 4:0.
В середине второго тайма после прострела защитника "Динамо" Мохамеда Аззи в штрафную площадь гостей мяч попал в руку защитника самарской команды Доминика Ороза, после чего главный арбитр встречи Артем Чистяков, посмотрев повтор эпизода на мониторе VAR, назначил пенальти в ворота волжан. При этом хорватский футболист за это нарушение правил не был наказан желтой или красной карточкой.
Лапочкин утверждает, что пенальти в ворота "Крыльев Советов" было назначено ошибочно
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил правильность назначения пенальти в ворота самарских "Крыльев Советов" в матче 21?го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо".
Фото: РПЛ